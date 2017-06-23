Эксперты предупредили о резком повышении цен на аренду жилья

В ближайшие пару месяцев в самых крупных городах Украины стоимость аренды жилья может возрасти сразу на двадцать процентов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Максим Бабуряк, риелтор из Киева, рассказал, что самая большая доля сделок по аренде фиксируется в столице, и сейчас рынок поделен на элитное, комфортное и бюджетное жилье.
«У нас больше 70 процентов всех сделок проходит именно в сегменте бюджетного жилья», отметил Бабуряк. Сейчас самое дешевое жилье в столице можно найти за 4,5 тысячи гривен, но цены будут расти. Для сравнения – стоимость аренды такого же жилья в областном центре может составить около двух тысяч гривен.
«Сейчас наступил мертвый сезон. Арендаторы могут посмотреть два-три варианта и что-то выбрать. В конце августа уже такого не будет. Пока вторую будете смотреть, первую уже сдадут. Если сейчас квартиру можно и за 4,5 тысячи снять, в августе такую квартиру и за 5,5 тысяч заберут сразу», добавил эксперт. По его мнению, цены резко взлетят к концу августа.