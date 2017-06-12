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Что лучше купить двухкомнатную или трехкомнатную квартиру

Что лучше купить двухкомнатную или трехкомнатную квартиру
Собственные квадратные метры - это мечта многих. И первый шаг к нему - приобретение однокомнатной квартиры. Но после хочется расширения и встает вопрос о том, что лучше - двухкомнатная или трехкомнатная? Доложить и приобрести увеличенные квадраты для своей семьи - легко и просто, особенно, если знать, где и как искать!

Двушка или трешка: положительные и отрицательные моменты
Итак, решив купить квартиру, состоящую из 2х или 3х комнат, стоит обратить внимание на свои желания. Но они - только половина дела, вторая - действительная необходимость в заявленных квадратных метрах для своей семьи. При стоит стоить помнить, что выбирая такое жилье, вы должны обратить внимание на:
- финансовые возможности. Приобрести определенную квартиру - значит приобрести ее на вторичном рынке или вложить средства в новострой. В первом случае сумма должна быть на руках, иначе придется заключать договор с рассрочкой платежа. Что это? Это необходимость заключения дополнительного договора после того, как стороны договора будут в расчете или, в случае разногласий по платежам по истечении срока, указанного в договоре, обратиться в суд;
- стоимость жилья. Здесь стоит отметить тот факт, что не всегда двухкомнатная квартира будет дешевле, чем трехкомнатная. Это работает только в случае, если выбирается квартира из хрущевок, к примеру, или на территории одного и того же ЖК, к примеру. При этом двушка в новом доме, площадь которой около 100 кв м, будет дороже, чем трешка-сталинка даже в центре города. Здесь имеет значение год постройки многоквартирного дома, состояние квартиры, стилистика и прочие "фишки", определяемые при осмотре;
- численность своей семьи. В случае, если у вас много деток разных полов - трешка будет более уместна, чем двушка, которая идеальна для семьи из трех человек, к примеру. Личностные претензии каждого члена семьи на квадратные метры - вот что важно в вопросе о том, что лучше купить - двухкомнатную или трехкомнатную квартиру.

При этом не стоит забывать о том, что квартира из 3х комнат - это повышенная квартплата, а также дополнительная уборка одной комнаты. Если вы взвесили все за и против - остается только понять, какому рынку - первичке или вторичке и какой он-лайн площадке отдать предпочтение!

Выбор квартиры: площадка и рынок - взаимосвязь
Решая, что лучше же купить - двухкомнатную или трехкомнатную квартиру, многие даже не знают, где искать подходящий вариант. Но это понятно и просто - на просторах интернета. Ведь такой поиск - это увлекательное мини-путешествие в мир собственной мечты, которое проходит в выбранное вами время и в выбранных вами условиях. Поэтому такой вариант - оптимальный!
Отличное решение - доверить выбор тем, кто сталкивается с ним каждый день, то есть профессионалам. Зайдите на DOM.RIA и изучите многочисленные предложения. Яркая "фишка" портала - удобные фильтры, выставив которые каждый сможет выбрать квартиру для своей семьи. Притягательная особенность для покупателей - панорамные фото, которые позволят за несколько минут рассмотреть каждый уголок квартиры. Информация на сайте проверена специалистами и соответствует действительности. Так что - добро пожаловать!

Жилье в новострое или на вторичном рынке: что лучше
На каком рынке приобрести жилье - важный вопрос. И здесь все упирается не только в финансовые средства, но и в качество квартиры, имеющийся ремонт и дизайн, а также правовые аспекты.
Яркое преимущество первички - совершенно новая, энергетически пустая квартира. Та, в которой еще никто не жил, следовательно, можно создать ауру, которая необходима. Но это - еще не все особенности. Важный момент здесь - возможность вложить деньги еще на стадии проектирования ЖК и получить квартиру через пару-тройку лет за 60-70% от ее рыночной стоимости на тот момент. Однако стоит думать о том, что многие застройщики не заботятся о репутации и просто "кидают" своих дольщиков. Добиться положительного результата сложно.
Положительный момент вторичного рынка - сравнительно невысокая стоимость квартиры. Однако здесь стоит подумать о ее состоянии и о чистоте правоустанавливающих документов. Приобретая жилье б/у, важно обратиться за консультацией к нотариусу, а также проверить залоги. Покупателю такую информацию специалист не даст, а вот продавцу, если ему нечего скрывать - без проблем. С собой только нужно иметь паспорт, код и документы на жилье.

Простые выводы, или выбор сделан
Ознакомившись с информацией и решив, что лучше выбрать двухкомнатную квартиру для небольшой семьи и трехкомнатную - для семьи побольше, остается соизмерить собственные возможности и изучить варианты на портале, которому можно доверять. После - получить полную консультацию в нотариальной конторе, собрать необходимые справки/документы и назначить время сделки!
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