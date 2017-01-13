Новый налог на недвижимость. За что придется платить в новом 2017 году в Украине

Нововведения по оплате недвижимости в Украине на 2017 год. Согласно законодательству Украины обязательство по уплате налога на предметы недвижимости не имеет силы до времени получения уведомления из налогового органа. В 2017 году платеж будет обязательным не только для граждан Украины, но и иностранных граждан, владеющих недвижимостью на территории страны сообщает replyua.net. Налог на предметы недвижимости относится к местным сборам и оплачивается в казну местных общин. Величина процентной ставки находится в границах от 0 до 3% от минимальной заработной платы. Налог на недвижимость имеет как общие правила, так и местные характерные черты.
В соответствии с изменениями в налоговом кодексе под налогообложение попадают единицы жилья, к которым причисляются квартиры, особняки, покои в коммунальных квартирах, дачные домики, автогаражи, хозпостройки, офисы и другие объекты недвижимости.
Сбор взымается только с «излишков» жилой площади. Их размер, а также размер процентной ставки устанавливаются на местах решениями сельских, поселковых, и городских советов. Что касается нежилых объектов, то собственникам сараев, пристроек и летних кухонь придется заплатить за каждую единицу площади, при условии, что объект узаконен.
Действие налога не распространяется на объекты в зоне отчуждения, комнаты в общежитиях и аварийных зданиях. От обложения сбором освобождены храмы, детские сады, коммунальное имущество, а также имущество сирот и матерей воспитывающих детей – инвалидов. Долг уплаты наступает с часа получения уведомления, которое должно быть выслано владельцу недвижимости налоговым органом до 1 июля 2017 года. На оплату или обжалование в случае несогласия отводиться два месяца. Владельцам апартаментов площадью больше 300м2 и особняков больше 500м2 в дополнение необходимо будет заплатить 25 тыс. гривен в год за каждый объект.