Ученые установили дату и причину гибели Земли

Исследователь Эндрю Ванденбург из Соединенных Штатов, считает, что конец света неизбежен, однако он наступит намного позже дат, которые ранее называли ученые с мировым именем. Как информирует replyua.net, исследователь заявил, что Земля полностью будет уничтожена через 5-7 миллиардов лет.
Ванденбург вместе с другими исследователями провел наблюдения за звездой WD 1145+017, которая во многом напоминает Солнце. По словам экспертов, объект потратил всю ядерную энергию и увеличился до размеров красного гиганта, после чего стремительно сжался до размера плотного ядра Земли, превратившись в белого карлика. Потом в одной системе были обнаружены и карлик, и частицы странной планеты, которая окружена тоннами космического мусора.
Ванденбург при этом утверждает, что белый карлик полностью уничтожил планету, а остатки разбросал на поверхности звезды. Ученый уверен, что такая же ситуация ожидает и Землю, и конец света произойдет примерно через пять миллиардов лет.