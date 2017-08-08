Ученые: скоро люди научатся телепортироваться

Специалисты из Массачусетского технологического университета, проведя несколько исследований, заявили о том, что примерно через тысячу лет люди смогут телепортироваться. Как сообщает replyua.net, также ученые не исключили, что телепортация будет возможна не только в разные места Земли, но и на другие планеты.
В 2016 году учёные из Канады смогли осуществить телепортацию атомов со скоростью, превышающей скорость света. Научные сотрудники назвали этот опыт первым шагом для перемещения крупных предметов и людей. Стоит отметить, что телепортация требует точных расчётов и большого количества энергии, поэтому опыты в этой области довольно редки. Американские исследователи считают, что приблизительно через десять веков технологии усовершенствуются настолько, что можно будет перемещать на большие расстояния не только неодушевленные предметы, но и людей.
По словам специалистов, они продвинулись в области телепортации – предметы они пока перемещать не могут, зато научились получать всю информацию об электронах и атомах предметов. По прогнозам американских специалистов, через несколько столетий ученые научатся перемещать предметы, а через тысячу лет – людей.