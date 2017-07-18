Ученые озвучили три возможные причины гибели человечества

Специалисты из Гарварда считают, что гибель человечества могут спровоцировать сразу три причины – Земля может столкнуться с крупным небесным объектом, также может произойти взрыв новой сверхзвезды, или же человечество погибнет из-за мощного всплеска гамма-излучения.
Как информирует replyua.net, исследователи из Гарварда при этом отметили, что все люди на Земле могут погибнуть только из-за очень страшной катастрофы, а любые другие катаклизмы на Земле могут привести лишь к частичному сокращению населения планеты. По мнению ученых, если человечеству суждено погибнуть из-за столкновения Земли с крупным объектом или же из-за взрыва сверхзвезды, в любом случае на планете останутся живые существа.
Речь идет о различных микроорганизмах, населяющих Землю в огромных количествах. Кроме того, могут выжить некоторые существа и организмы, обитающие в Мировом океане. Специалисты считают, что самые большие шансы на выживание также у грибов, насекомых и червей. Напомним, что ранее ученые назвали самое живучее существо на Земле – это тихоходка.