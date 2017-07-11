Ученые назвали места, которые совсем скоро исчезнут с лица Земли

Группа исследователей заявила о том, что на Земле существуют места, которые попадают в зону риска, и уже к концу этого столетия они могут прекратить свое существование, информирует replyua.net.
По прогнозу специалистов, через несколько десятилетий с лица Земли могут исчезнуть Мальдивские острова, Килиманджаро, Венеция, а также Большой барьерный риф. Все эти зоны будут полностью затоплены. Отмечается, что Мальдивские острова поднимаются над уровнем моря всего на один метр. Таким образом, через пятьдесят лет они полностью окажутся под водой. Кроме того, ожидается, что к 2100 году уровень Средиземного моря поднимется на 140 сантиметров, что приведет к окончательному затоплению «плавучей» Венеции.
Большой Барьерный риф будет необратимо поврежден к 2030 году. Что касается Килиманджаро, то ледяные запасы его вершины исчезнут уже через пару лет, и заснеженных гор люди больше не увидят. По словам исследователей, все эти процессы начинают происходить только из-за глобального изменения климата, который уже невозможно остановить.