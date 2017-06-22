Ученые рассказали, во что превратится Земля в далеком будущем

Специалисты из Соединенных Штатов пришли к выводу, что через несколько миллиардов лет Земля будет выглядеть совершенно иначе – на ней не останется ничего живого, и вместо океанов, суши и полюсов она превратится в огромный огненный шар, состоящий только из вулканической лавы.
Как передает replyua.net, ученые утверждают, что наша планета продолжает приближаться к Солнцу на очень большой скорости, температура на Земле увеличивается не из-за деятельности человечества, а из-за сближения с Солнцем. Этот процесс остановить нельзя, и уже в недалеком будущем Земля превратится в планету, похожую на Кеплер-106. Кеплер-10б является железной планетой. Ее орбита находится максимально близко к Солнцу, а размеры намного превышают размеры Земли.
Из-за этого железо, из которого состоит космическое тело, находится в раскаленном состоянии, и оно все покрыто кипящей лавой. Ядро нашей планеты состоит из железа и никеля, поэтому при сближении с Солнцем Земля полностью покроется кипящей лавой, и на ней не останется живых существ.