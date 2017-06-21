Эксперты предупредили о гибели всего человечества из-за аномальной жары

Группа специалистов из Великобритании и Соединенных Штатов провела масштабное исследование и пришла к выводу, что человечество ждет неминуемая гибель из-за аномальной жары, информирует replyua.net.
В журнале «Климатические изменения» ученые опубликовали отчет о проделанной работе, где отмечается, что уже в конце текущего века три четверти людей будут жить в регионах с невыносимыми климатическими условиями, и эта часть человечества может погибнуть из-за жары. Однако при этом исследователи добавили, что гибели человечества можно избежать, затормозив процесс глобального потепления. Это можно сделать, уменьшив объемы выброса парникового газа в атмосферу.
Однако даже в этом случае температура на планете повысится, и жителей многих районов Земли придется «эвакуировать» на север, поскольку в своих государствах они не смогут выжить из-за дефицита пресной воды и продуктов. Самую сильную жару эксперты прогнозируют в тропических широтах - людям из всех южных стран придется переселяться.