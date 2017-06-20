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Ученые заявили об инопланетной цивилизации во Млечном пути

Ученые заявили об инопланетной цивилизации во Млечном пути
Группа американских ученых пришла к выводу, что во Млечном пути может существовать инопланетная цивилизация, которая по своему развитию ушла далеко от человечества. Как передает replyua.net со ссылкой на Ленту, исследователи сделали такое открытие благодаря модификации уравнения Дрейка.

По мнению специалистов из США, в галактических масштабах – не дальше десяти килопарсек от Солнца – находится одна, а, может быть, и несколько высокотехнологических инопланетных цивилизаций. Более того, американцы уверены, что у этой цивилизации имеются средства, чтобы контактировать с Землей, а также получать с нашей планеты различную информацию. Согласно выводам ученых, количество планет с цивилизациями, способных на контакт с землянами, оказывается связанным с темпами рождения небесных тел, располагающихся в пределах зоны обитаемости вокруг материнской звезды.

Существованию жизни, в свою очередь, могут угрожать мощные гамма-всплески. Исследователи отметили, что совсем скоро будет осуществлен запуск космических обсерваторий, которые помогут проверить результаты этого открытия.
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