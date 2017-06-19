Ученые назвали страшные последствия возможной остановки Земли

Специалисты из Соединенных Штатов спрогнозировали катастрофические последствия возможной остановки Земли, отметив, что эти последствия будут самыми страшными, информирует replyua.net.
Ученые из американского космического агентства (НАСА) заявили о том, что в случае полной остановки планеты абсолютно все предметы поднимутся вверх и полетят с бешеной скоростью по инерции на восток, а затем резко упадут вниз. «На экваторе скорость движения будет самой большой (около 1600 километров в час), а ближе к полюсам она достигнет 1300 километров в час», заявил один из ученых, участвовавший в масштабном исследовании. Кроме того, специалисты прогнозируют образование огромных приливных волн, что, в свою очередь, может привести к самому катастрофическому цунами на Земле.
Цунами, по прогнозу, проследует на восток, смывая даже крупнейшие города планеты. Часть своей атмосферы Земля тоже потеряет – это произойдет из-за большой скорости воздушного потока, которая может достигать 1800 километров в час.