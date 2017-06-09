К Земле на большой скорости приближается огромная планета с «хвостом», - ученый

Астрофизик Роберто Антезана заявил о том, что к Земле приближается неизвестная планета, которая по своим размерам похожа на Марс, однако имеет нечто, похожее на хвост. Как информирует replyua.net, ученый подчеркнул, что неизвестная планета столкнется с Землей уже через несколько столетий.
Ученый наблюдал зав передвижением планеты с хвостом в обсерватории в Чили при помощи мощного телескопа. По его словам, у планеты очень большой шлейф, и она движется достаточно быстро. По мнению Антезаны, хвост у планеты образовался после того, как она активно тормозила, или же, напротив, двигалась слишком быстро. Наблюдая за планетой более получаса, астрофизик пришел к выводу, что стоит сменить оборудование, чтобы лучше рассмотреть странный хвост космического объекта.
И он оказался прав: в шлейфе планеты он увидел «неизвестные структуры странного происхождения», как записал астрофизик в своих наблюдениях. Астрофизик уверен, что через несколько столетий огромный объект с хвостом обязательно доберется до Земли.