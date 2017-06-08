Ученые дали неожиданный прогноз по столкновению астероидов с Землей

Ученые из Академии наук Чехии сделали сенсационное заявление о том, что угроза столкновения астероидов с Землей резко возросла за последнее время, и речь идет о возможном столкновении с астероидом из потока Тауриды.
Как информирует replyua.net, исследователи сделали такой вывод после того, как обнаружили новое скопление астероидов, вращающихся вокруг Солнца. Чешские специалисты утверждают, что ими были изучены сразу 114 больших астероидов, и они также обнаружили несколько новых космических объектов, которые в диаметре достигают нескольких сотен метров. Основная масса астероидов в этом большом скоплении имеет диаметр в несколько десятков метров. Научно доказано, что Земля встречается с метеорным потоком Тауриды раз в несколько лет.
Теперь же исследователи установили, что риск столкновения с одним из астероидов, вращающихся вокруг Солнца, намного больше, чем предполагалось ранее. Напомним, что с начала текущего года на минимальном расстоянии от Земли пронеслись уже несколько крупных астероидов, и ученые считают, что это самое большое количество объектов за последние десятилетия.