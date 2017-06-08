Маск: к 2030 году роботы одержат победу над людьми

Илон Маск, один из самых известных изобретателей современности, заявил о том, что приблизительно в 2030 году искусственный интеллект одержит победу над человечеством.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Пост, Маск подчеркнул, что рано или поздно это обязательно произойдет, и самый поздний срок – это 2060 год. ««Вероятно, ближе к 2030-2040 годам, на мой взгляд», заявил изобретатель, когда журналист поинтересовался у него, в какой момент искусственный интеллект начнет преобладать над человечеством. Изобретатель отметил, что в недалеком будущем машины будут лучше переводить тексты - уже к 2024 году, а писать школьные сочинения - к 2026 году.
Напомним, что ранее Илон Маск заявил о том, что уже в самое ближайшее время он создаст фирму, которая будет заниматься разработкой метода записи человеческих мыслей на цифровые носители, и совсем скоро удастся внедрить компьютеры в мозг людей.