Ученые прогнозируют энергетический коллапс в 2050 году

Группа исследователей из Великобритании и США утверждает, что энергетический коллапс на Земле произойдет примерно в 2050 году, информирует replyua.net. Специалисты Университета Рединга опубликовали свою научную работу в издании Scientific Reports.
В докладе говорится о том, что ученым удалось смоделировать солнечную атмосферу и установить, что уже через три десятилетия на нашей планете произойдет энергетический коллапс. Исследователи отмечают, что в 2050 году будет зафиксирована минимальная солнечная активность, из-за чего резко сократится гелиосфера, в которой доминирует солнечное магнитное поле. Такие перемены обязательно приведут к тому, что заряженные частицы проникнут вглубь Солнечной системы, и за этим будет спровоцирован энергетический коллапс на планете.
По мнению британских и американских специалистов, солнечный ветер резко ослабеет из-за снижения солнечной активности. С территории Великобритании станет невозможно рассмотреть северное сияние. Как утверждают учены из Великобритании и Соединенных Штатов, северное сияние совсем скоро можно будет наблюдать только в крайних северных широтах.