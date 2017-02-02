Ученые обнаружили в космосе объекты, способные поглотить Вселенную

Специалисты НАСА заявили о том, что ими были обнаружены пять странных космических объектов, которые притягивают материю на огромной скорости, сообщает replyua.net.
Ученые отметили, что эти объекты, скорее всего, являются блазарами, имеют огромный вес – около миллиарда солнечных масс каждый. Также специалисты подчеркнули, что объекты поглощают все на своем пути, и не исключено, что когда-нибудь они уничтожат Вселенную. Блазар представляет огромную черную дыру в самом центре всей Галактики. Каждый из объектов очень древний, возраст блазаров может превышать 14 миллиардов лет, и в настоящий момент свет от этих объектов уже приближается к нашей планете. Ученые НАСА утверждают, что при сближении объектов с блазарами, эти объекты начинают разогреваться, а потом испускать очень сильное излучение.
Открытие этих объектов заставило специалистов усомниться во времени формирования Вселенной, поскольку, по новой версии ученых, возраст черных дыр и Вселенных может быть намного больше, чем считалось. Свет от блазаров покинул их около полутора миллиардов лет назад, и сейчас он устремляется к Земле.