Ученый из США заявил о столкновении Земли и Луны

Известный американский планетолог Джейсон Барнс, работающий в Университете штата Айдахо, сделал заявление о том, что Луна «упадет» на Землю через 65 миллиардов лет, если до этого нашу планету не уничтожит Солнце, информирует replyua.net.
По словам Барнса, его расчеты обязательно сбудутся, если Луна и Земля еще будут существовать через такой промежуток времени. Планетолог отмечает, что ранее ученые уже заявили, что через 6 миллиардов лет Солнце должно превратиться в красного карлика, и тогда оно полностью уничтожит нашу планету. По прогнозам ученых, температура поднимется настолько, что Луна, Земля, Меркурий и Венера перестанут существовать, и Солнце полностью поглотит их. Однако планетолог отмечает, что, если такой прогноз не сбудется, в любом случае Земля погибнет, но это произойдет намного позже.
Причиной столкновения с Луной станет то, что вращение Земли вокруг собственной оси сильно замедлится, и скорость будет сопоставима с орбитальным периодом Луны, и это значит, что столкновение неизбежно. Падение Луны на Землю приведет к полной гибели всего живого и разрушению планеты.