Ученые прогнозируют исчезновение ледников в Арктике уже через 25 лет

Сотрудники лаборатории теории климата при Институте физики атмосферы утверждают, что к 2040 году в Арктике не останется ни одного ледника, информирует replyua.net.
Ученые высказали мнение о том, что процесс глобального потепления идет более масштабными темпами, чем можно себе это представить, и уже через пару десятилетий Арктика будет выглядеть совершенно иначе. По самому негативному сценарию, через 25 лет в Арктике не останется ледников, а уровень воды в мировом океане значительно повысится. По словам Владимира Семенова, заведующего лабораторией климатологии, пока ученые не могут точно сказать, продолжится ли процесс глобального потепления, или же его можно как-то приостановить. Семенов не исключает и другого сценария – некоторые специалисты предполагают, что на смену потеплению совсем скоро может прийти глобальное похолодание.
Исследователь подчеркнул, что около тридцати лет назад температура на планете была на полградуса ниже климатической нормы, в Арктике были зафиксированы еще более странные показатели – там температура была ниже на полтора градуса. Однако если процесс глобального потепления продолжится, через два десятилетия весь лед в Арктике растает, и это приведет к катастрофическим последствиям для всей биосферы.