Человечество оказалось на пороге «эпидемии слепоты» — учёные

Учёные предупреждают людей о том, что уже через несколько десятилетий массовая потеря зрения будет «обычным делом». Виной тому — засилье гаджетов в нашей жизни. Как пояснили испанские учёные из University Complutense of Madrid, первыми в группе риска являются дети и подростки, которые «общаются» с телевизорами, компьютерами и смартфонами ежедневно в среднем дольше, чем взрослые. Эксперименты учёных доказали, что если сейчас не предпринять меры по сокращению влияния на глаза вредного по уровню энергии света, то в скором будущем людей с идеальным зрением практически не останется.
Как передаёт replyua.net, свои доводы учёные решили проверить на жизнеспособность при помощи лабораторных крыс. На сетчатку глаз подопытных воздействовали световым излучением, которое по мощности равно излучению, которое ежедневно получают глаза человека от всевозможных гаджетов. Вторая группа крыс в рамках этого эксперимента также подвергалась световому воздействию на глаза, но при этом применялся специальный защитный фильтр. Наблюдения показали, что те крысы, которые не оберегали глаза от воздействия «вредного» света, через три месяца эксперимента лишились 23% клеток сетчатки глаза.
Также эксперименты показали, что безопасно для глаз пользоваться смартфонами или компьютерами можно на протяжении 20 минут. Через это время рекомендуется на несколько секунд отводить глаза от экрана.