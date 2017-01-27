валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Человечество оказалось на пороге «эпидемии слепоты» — учёные

Человечество оказалось на пороге «эпидемии слепоты» — учёные
Учёные предупреждают людей о том, что уже через несколько десятилетий массовая потеря зрения будет «обычным делом». Виной тому — засилье гаджетов в нашей жизни. Как пояснили испанские учёные из University Complutense of Madrid, первыми в группе риска являются дети и подростки, которые «общаются» с телевизорами, компьютерами и смартфонами ежедневно в среднем дольше, чем взрослые. Эксперименты учёных доказали, что если сейчас не предпринять меры по сокращению влияния на глаза вредного по уровню энергии света, то в скором будущем людей с идеальным зрением практически не останется.

Как передаёт replyua.net, свои доводы учёные решили проверить на жизнеспособность при помощи лабораторных крыс. На сетчатку глаз подопытных воздействовали световым излучением, которое по мощности равно излучению, которое ежедневно получают глаза человека от всевозможных гаджетов. Вторая группа крыс в рамках этого эксперимента также подвергалась световому воздействию на глаза, но при этом применялся специальный защитный фильтр. Наблюдения показали, что те крысы, которые не оберегали глаза от воздействия «вредного» света, через три месяца эксперимента лишились 23% клеток сетчатки глаза.

Также эксперименты показали, что безопасно для глаз пользоваться смартфонами или компьютерами можно на протяжении 20 минут. Через это время рекомендуется на несколько секунд отводить глаза от экрана.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Человечество оказалось на пороге «эпидемии слепоты» — учёные

Дональд Трамп открестился от слухов о снятии санкций с РФ

Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев

СМИ узнали о махинациях на выборах президента в США

Родственники умершего Болотова спешно бегут из «ЛНР» — блогер

Поліцейським в Україні заборонили використовувати собак при розгоні мітингів

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Тука пояснив, чому ЗСУ не можуть звільнити Донбас

Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

Эксперты назвали самый лучший хостел в мире

Франция отказалась от любимой «фишки» для туристов в кафе

Один из главных пропагандистов РФ возглавит российскую делегацию в ПАСЕ

У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»

Хит YouTube: робот сумел обмануть тест-капчу «Я не робот»

В Украине в 4 раза возрастет размер штрафа за незаконную охоту

Госстат сообщил о росте реальных зарплат украинцев

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США

Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией

У Трампа прокоментували можливість скасування санкцій проти РФ

 Новости за день