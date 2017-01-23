Британские ученые назвали, что за продукты вызывают рак

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Ученые Великобритании заявили, что хлеб, чипсы, картофель и другие продукты нужно готовить исключительно до золотисто-желтого цвета, чтобы уменьшить потребление химических веществ, которые могут вызвать рак. Одно из таких веществ, как акриламид образуется, когда крахмалистые продукты обжариваются, жарятся на гриле или готовятся при слишком высоких температурах.Акриламид присутствует во многих пищевых продуктах различных видов и является естественным побочным продуктом процесса приготовления пищи. Самые высокие уровни этого вещества обнаружены в пищевых продуктах с высоким содержанием крахмала, которые были приготовленные при температуре выше 120°С, такие, как чипсы, хлеб, сухие завтраки, печенье, крекеры и пирожные.Агентство по пищевым стандартам советует людям придерживаться таких правил: не пережаривать продукты, отдавать предпочтение хлебным изделиям с корочкой золотисто-желтого цвета, не держать сырой картофель в холодильнике, а хранить его в прохладном, защищенном от света месте, есть здоровую еду, придерживаться сбалансированного рациона, который включает пять порций овощей и фруктов в день, а также крахмалистые углеводы