Ученые нашли способ выйти на контакт с инопланетянами

Эксперты в области астрофизики ищут различные способы, которые, по их мнению, помогут установить связь с инопланетными цивилизациями, передает replyua.net со ссылкой на Лента.ру.
Уфологи и эксперты даже выложили видео в Интернет, где они рассуждают о возможных способах контакта с представителями других планет. По мнению большинства экспертов, в настоящее время человечество не располагает сверхсовременными технологиями, которые способны послать сигналы в космос – для этого необходима самая мощная радиосвязь. Единственный вариант, который рассматривают исследователи на сегодняшний день, - радиотелескоп Аресибо, находящийся в Пуэрто-Рико.
Эксперты уверены, что с его помощью можно связаться с другими цивилизациями. Напомним, что в конце прошлого года международная группа астрономов зафиксировала шесть новых и очень мощных сигналов из космоса – они зафиксировали радиоимпульсы, напоминающие короткие, но очень яркие вспышки, приводящее к выбросу огромного количества энергии в космос. Все сигналы поступили на Землю из созвездия Возничего, которое находится в трех миллиардах световых лет.