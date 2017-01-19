Ученые: голодание поможет увеличить продолжительность жизни в полтора раза

Специалисты из Соединенных Штатов пришли к выводу о том, что умеренное голодание в любом возрасте, за исключением детского, позволяет человеку увеличить продолжительность жизни примерно в полтора раза, информирует replyua.net со ссылкой на Nature Communications.
На протяжении некоторого времени эксперты проводили эксперимент над приматами, и такое исследование, как утверждает издание, ранее проводилось только на мышах. Оказалось, что в обоих случаях редкие периоды воздержания от пищи способны продлить жизнь на 30 или даже на 40 процентов. Взрослым обезьянам постепенно ограничивали рацион, и в той группе приматов, которые питались довольно скудно, у всех особей наблюдалось отменное здоровье, и их продолжительность жизни увеличилась на два-четыре года. Некоторые обезьяны из голодающей группы прожили в полтора раза дольше своих сородичей.
По словам исследователей, здоровье всех приматов, которым сократили рацион, со временем начинало улучшаться. Специалисты считают, что сокращение рациона человека будет иметь такой же эффект – снижение калорийности пищи позволит улучшить самочувствие и увеличить продолжительность жизни.