Эксперты: людей с психическими отклонениями притягивает друг к другу

Необычное открытие сделали специалисты из Швеции – они утверждают, что люди с психическими заболеваниями очень часто создают семьи, и таких людей тянет друг к другу, сообщает replyua.net со ссылкой на западные источники. По словам специалистов, на это имеется несколько причин.
Шведские медики провели необычный эксперимент, в котором участвовали почти семьсот тысяч человек из десятков стран. Медики установили, что среди участников эксперимента было много людей с диагнозом шизофрения. Оказалось, что все добровольцы с психическими расстройствами очень хорошо контактируют с людьми, страдающими теми же заболеваниями, однако очень плохо идут на контакт с психически здоровыми людьми.
В ходе эксперимента исследователи также выяснили, что психически нездоровые люди очень часто создают семьи и находят себе пару среди людей, которые тоже страдают от психических расстройств, и таких пар намного больше, чем пар, где только один партнер болен психическим расстройством. Также ученые отметили, что диагнозы в таких парах часто не совпадают, однако все эти люди ищут «себе подобных». Такой феномен шведские медики объяснили общей болью, притягивающей людей друг к другу.