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Ученые: одно из «бродячих» светил полностью уничтожит Солнечную систему

Ученые: одно из «бродячих» светил полностью уничтожит Солнечную систему
Астрофизики из Университета Адама Мицкевича в Польше утверждают, что через миллион лет до Солнечной системы доберется бродячее светило, которое полностью уничтожит Землю, сообщает replyua.net.

По словам исследователей, нынешнему поколению людей ничего не грозит, однако сделанное открытие позволяет очень подробно изучить процессы, происходившие на нашей планете миллионы лет назад. Кроме того, астрофизики считают, что такой запас времени позволит подготовиться к глобальной катастрофе и, возможно, как-то ее избежать. В сторону солнца движется большая звезда Gliese 710, которая была открыта много лет назад, однако лишь сейчас астрофизикам удалось изучить траекторию и скорость движения этой звезды.

Через миллион лет она пролетит на расстоянии 77 световых дней от нашей планеты, и столкновения не будет, однако звезда уничтожит Землю другим способом. Вместе с собой звезда принесет в Солнечную систему целый рой комет и других объектов, которые обрушатся на Землю. Количество и скорость падения будут такими масштабными, что будет уничтожена не только Земля, но и вся Солнечная система.
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