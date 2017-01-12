Ученые нашли порталы в параллельные миры

Международная группа исследователей пришла к выводу, что на Земле существует несколько загадочных мест, которые могут являться вратами в параллельные миры, передает replyua.net со ссылкой на западные источники. Научные сотрудники провели масштабное исследование и сделали сенсационное открытие.
По словам специалистов, на Земле можно найти несколько таких мест, и все они появились очень давно – они были созданы древними цивилизациями, которые могли знать о существовании параллельных измерений. Самыми мощными местами на планете, ведущими в другие миры, исследователи называют Стоунхендж в Великобритании и Врата Богов в Перу. Что касается Стоунхенджа, то это место считается уникальным, и ученые до сих пор не могут установить, как он был создан и когда.
Врата Богов в Перу – это еще одно удивительное место. Согласно древней легенде, только самые смелые люди смогли пройти через врата, после чего получали бессмертие. Эксперты не исключают, что вход в параллельные миры также может быть и в Боливии, во Вратах Солнца. Однако исследователи пока не могут сказать, как работают такие порталы.