Человечество станет свидетелем уникального астрономического явления в 2022 году

Издание «Independent» сообщает, что в 2022 году человечество станет свидетелем уникального астрономического явления, которое случается не чаще, чем один раз в миллион лет, - передает replyua.net.
По мнению ученых, в 2022 году произойдет столкновение двух звезд, спровоцировав ярчайшую вспышку в небе и изменив небесный пейзаж навсегда. Сейчас эти две звезды находятся очень близко друг к другу и окончательно столкнуться через пять лет. Их столкновение спровоцирует взрыв огромной мощности, что увеличит их яркость в 10 000 раз – это событие сможет увидеть каждый землянин без каких-либо специальных приборов или телескопа.
Ожидается, что столкновение произойдет между звездой в созвездии Лебедя и звездой в созвездии Северного Креста. Ученые очень гордятся тем, что им удалось предсказать это событие, они полностью уверены, что столкновение этих небесных тел произойдет. Первые заявления о грядущем столкновении начали поступать еще в 2008 году, еще когда одна из двойных звезд в созвездии Скорпиона привела к рождению красной сверхновой звезды – тогда ученым удалось наблюдать, как звезды приблизились друг к другу, а затем столкнулись. По мнению ученых, современные технологии развиваются так быстро, что скоро подобные астрономические явления смогут наблюдать не только ученые, но и астрономы-любители.