Модифицированный телескоп будет искать инопланетную жизнь в созвездии Альфа Центавра

Издание «Independent» сообщает, что Стивен Хокинг инициировал новый проект, в рамках которого огромный телескоп претерпит изменения, чтобы с его помощью можно было искать инопланетную жизнь, - передает replyua.net.
Чилийский телескоп Европейской южной обсерватории, являющийся одним из самых больших в мире, будет модифицирован в ближайшее время так, чтобы он мог искать потенциально обитаемые или населенные планеты в созвездии Альфа Центавра, расположенном на максимально близком к Земле расстоянии.
Проект осуществляется совместно Европейской южной обсерваторией и Breakthrough Starshot – огромным предприятием, готовящимся к запуску флотилии сверх маленьких космических кораблей. Суть модификации Чилийского телескопа состоит в том, что он сможет проводить исследования в середине инфракрасного спектра, что облегчит обнаружение небесных тел со слабым свечением. Эта модификация позволит снизить яркость звездных огней, сделав их более тусклыми относительно потенциально обитаемых планет, повысив шансы их обнаружения. По мнению ученых, жизнь может существовать на планете Проксима Центавра, которая имеет размеры, схожие с земными. Запуск модифицированного телескопа запланирован на 2020-е годы.