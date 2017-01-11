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Ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении Луны

Ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении Луны
Издание «Independent» сообщает, что израильские ученые недавно выдвинули новую гипотезу о происхождении спутника Земли, - передает replyua.net.

Как известно, наиболее распространенной версией о происхождении Луны, является то, что она когда-то откололась от Земли вследствие сильного удара. Однако теперь ученые предполагают, что таких столкновений могло быть несколько. По мнению ученых, возможно, ранее наша планета имела несколько спутников, которые вращались вокруг нее. Они образовались вследствие столкновения Земли с несколькими космическими объектами, и впоследствии «слиплись» между собой, образовав ту Луну, которая существует сейчас. Израильские ученые предполагают, что эти процессы могли длиться в течение миллионов лет. Столкновения спутников происходили потому, что их орбиты пересекались и не были упорядоченными. Возможно, некоторые из них также «отрывались» от Земли и исчезали в просторах космоса.

Такие выводы они сделали после проведение научного исследования с использованием метода моделирования. Около 1000 тестов показали, что столкновений Земли с различными космическими объектами могло быть более 20, и в результате каждого из них образовывался новый спутник. Это также объясняет тот факт, что Луна состоит из тех же веществ, что и Земля.
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