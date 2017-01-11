валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и употреблением сахара

Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и употреблением сахара
Специалисты из университетского колледжа Лондона обнаружили связь между количеством сахара, съеденного в детстве, и продолжительностью жизни, сообщает replyua.net.

По словам исследователей, употребление сахара именно в детском возрасте чревато самыми печальными последствиями для здоровья. Кроме того, при чрезмерном употреблении сахара в детстве продолжительность жизни может сократиться на несколько лет. По словам Адама Добсона, одного из авторов проведенного эксперимента, то, что человек употребляет в пищу в детстве, определяет не только его пищевые предпочтения в будущем, но и может сказаться на самочувствии в преклонном возрасте.

«То, что мы ели в прошлом, оказывает очень длительное и значительное влияние на организм в целом. Из-за чрезмерного употребления некоторых продуктов, в том числе и сахара, гены перепрограммируются, что может повлечь самые неожиданные последствия», заявил ученый. Во время эксперимента удалось установить, что даже трехнедельная сахарная диета, включающая в себя огромное количество сладостей, «перепрограммирует» организм на длительное время.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
Важное за сутки
10 янв 2017
33370

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории. Как сообщает

Последние новости

В ЕС сообщили, когда следует ожидать отмены виз для украинцев

ВБ обнародовал новый прогноз по экономическому росту в Украине

Пєсков прокоментував списки Савченко

Політолог: Доводити фейковість чи нефейковість наявність в Росії компромату на Трампа доведеться самому Трампу

Холодная погода может стать причиной проблем для транзита газа через Украину

Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и употреблением сахара

У Мексиці на світ появилося немовля з двома головами (ВІДЕО, ФОТО)

Жители Киева не смогут оплачивать услуги ЖКХ через «Укрпочту»

Як передбачити розгортання повномасштабної війни в Україні - Тимчук

Над Россией пролетел крупный метеорит

Сделка по Крыму не приведет к окончанию войны в Украине – Портников

Скоро в Україні за нарахуванням та виплатою зарплат буде спостерігати уряд

СМИ США посчитали «досье на Трампа» сфабрикованным

Ситник: Справа Мартиненка досить складна

Киев упрекнул ООН в неэффективных действиях

«Эксперт» Лоза заявил, что его слова о Панайотове «перекрутили»

Боржників за комунальні послуги будуть оприлюднювати на всю Україну

НАПК начало проверку чиновников, вовремя не сдавших е-деклараций

Эксперт: в январе цены на молочную продукцию взлетят еще на 10 процентов

У Донецьку військові ЗСУ "знущаються" над бойовиками (ВІДЕО)

 Новости за день