Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и употреблением сахара

Специалисты из университетского колледжа Лондона обнаружили связь между количеством сахара, съеденного в детстве, и продолжительностью жизни, сообщает replyua.net.
По словам исследователей, употребление сахара именно в детском возрасте чревато самыми печальными последствиями для здоровья. Кроме того, при чрезмерном употреблении сахара в детстве продолжительность жизни может сократиться на несколько лет. По словам Адама Добсона, одного из авторов проведенного эксперимента, то, что человек употребляет в пищу в детстве, определяет не только его пищевые предпочтения в будущем, но и может сказаться на самочувствии в преклонном возрасте.
«То, что мы ели в прошлом, оказывает очень длительное и значительное влияние на организм в целом. Из-за чрезмерного употребления некоторых продуктов, в том числе и сахара, гены перепрограммируются, что может повлечь самые неожиданные последствия», заявил ученый. Во время эксперимента удалось установить, что даже трехнедельная сахарная диета, включающая в себя огромное количество сладостей, «перепрограммирует» организм на длительное время.