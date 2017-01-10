Ученые назвали возраст наступления старости

Американские исследователи изучили множество различных данных и пришли к выводу, что более ранние мнения о начале старения организма были ошибочными, информирует replyua.net.
Специалисты из Нью-Йорка утверждают, что все люди начинают стареть только в 39 лет. С наступлением этого возраста начинаются необратимые процессы в организме – нарушаются функции опорно-двигательного процесса, а также снижаются умственные способности. Кроме того, именно после 39 лет в организме резко сокращается выработка миелина. Это вещество является самой надежной защитой нервных клеток от старения. Когда уровень миелина начинает сокращаться, нарушаются когнитивные и физические способности у каждого человека. Также американские эксперты подчеркнули, что такое большое открытие позволит им разработать методику, позволяющие предотвратить процесс снижения активности миелина.
Изучение этого вещества может помочь в создании препаратов или же профилактических программ, которые позволят замедлить процессы старения. Напомним, что ранее ученые из США нашли способ избавления от морщин и шрамов – они научились вводить под кожу коллаген и особый жир.