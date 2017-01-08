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Ученые обнаружили гигантские черные дыры вблизи Млечного Пути

Ученые обнаружили гигантские черные дыры вблизи Млечного Пути
Издание «Independent» пишет, что астрономы недавно нашли свидетельства наличия черных дыр в центре двух галактических «соседей» Млечного Пути. По их мнению, гигантские черные дыры могут скрываться в темных уголках нашей Вселенной, словно монстры под кроватью, - передает replyua.net.

Астрономы обнаружили свидетельства наличия мощных черных дыр, скрывающихся за облаками газа и пыли в центре двух соседних галактик, однако слишком далеко от Млечного Пути, чтобы быть угрозой. Ученые полагают, что наиболее крупные галактики имеют сверхмассивные черные дыры в своих ядрах, но многие их них скрыты от наших глаз. Одна из них, галактика NGC 1448 находится «всего» в 38 миллионах световых лет от Млечного Пути. Другая галактика, IC 3639, расположена в 170 миллионах световых лет от Земли.

Обе галактики классифицируются как «активные», так как их радиационное излучение очень интенсивно. Обе черные дыры были обнаружены учеными НАСА с помощью NuStar – ядерного спектроскопического телескопа Array, расположенного на орбитальной обсерватории, предназначенным для обнаружения рентгеновских лучей. Британские исследователи из университетов Дарема и Саутгемптона провели анализ данных NuStar. По мнению ученых, это открытия может свидетельствовать о том, что черных дыр вокруг Млечного Пути намного больше, однако мы пока о них не знаем.
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