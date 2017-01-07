От Антарктиды в ближайшее время отколется огромный айсберг

По мнению ученых, от Антарктиды в ближайшее время может отколоться огромный айсберг и уплыть в море. Пока непонятно, насколько большой ущерб он сможет принести окружающему ландшафту, - передает replyua.net со ссылкой на «Independent».
Ученые полагают, что огромная трещина в ледниках Антарктиды является причиной глобального потепления. Новые снимки, сделанные с помощью спутника, показывают, что глубокий разлом в Шельфовом леднике Ларсена увеличился на 18 километров в течение последних недель. В настоящее время длина трещины составляет 97 км, и около 100 метров в ширину.
Фактически, площадь айсберга, который в ближайшее время может уплыть в море, равняется площади Делавэра, Тринидада или Тобаго. Если он отколется, это изменит ландшафт Антарктики навсегда. Ученые уже заявили, что этот айсберг, если он отделится от материка, станет самым большим из тех, которые когда-либо покидали Антарктиду. Как известно, отдельным из них удавалось достичь Южной Америки, прежде чем окончательно растаять.