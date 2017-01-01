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Ученые NASA объявили об уникальном астрономическом явлении

Ученые NASA объявили об уникальном астрономическом явлении
Издание «Independent» сообщает, что ученые NASA заявили об уникальном астрономическом явлении, которое все человечество сможет наблюдать невооруженным глазом с 1 по 14 января 2017 года, - передает replyua.net.

Ученые сообщают, что комета, названная ими «C/2016 U1 Neowise» в течение ближайших двух недель будет пролетать настолько близко к Земле, что ее будет видно невооруженным глазом. Впервые эта комета была обнаружена в октябре 2016 года. Траектория ее движения проходит мимо Земли, однако она имеет орбиту, которая начитывает миллионы лет. Движется эта комета к Солнцу. Также она пройдет через орбиту Меркурия, прежде чем окончательно покинет Солнечную систему.

Ученый из NASA Пол Ходас, занимающийся исследованиями комет и других объектов в околоземном пространстве, заявил: «У многих из нас хорошие шансы увидеть комету с помощью бинокля или невооруженным глазом. Насколько точно это возможно, пока неясно – мы еще не до конца уверены в ее яркости».
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