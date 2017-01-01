Ученые NASA объявили об уникальном астрономическом явлении

Издание «Independent» сообщает, что ученые NASA заявили об уникальном астрономическом явлении, которое все человечество сможет наблюдать невооруженным глазом с 1 по 14 января 2017 года, - передает replyua.net.
Ученые сообщают, что комета, названная ими «C/2016 U1 Neowise» в течение ближайших двух недель будет пролетать настолько близко к Земле, что ее будет видно невооруженным глазом. Впервые эта комета была обнаружена в октябре 2016 года. Траектория ее движения проходит мимо Земли, однако она имеет орбиту, которая начитывает миллионы лет. Движется эта комета к Солнцу. Также она пройдет через орбиту Меркурия, прежде чем окончательно покинет Солнечную систему.
Ученый из NASA Пол Ходас, занимающийся исследованиями комет и других объектов в околоземном пространстве, заявил: «У многих из нас хорошие шансы увидеть комету с помощью бинокля или невооруженным глазом. Насколько точно это возможно, пока неясно – мы еще не до конца уверены в ее яркости».