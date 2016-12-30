К Земле приближается астероид диаметром 5 километров

Западные источники, в частности, Gogetnews, сообщают, что к нашей планете движется гигантский астероид Таутарис, информирует replyua.net.
Астрофизики заявили, что у этого небесного тела не только очень высокая скорость движения, но и огромные объемы. Диаметр Таутариса может достигать пяти километров, а его вес составляет не меньше 50 миллиардов тонн. В случае столкновения с Землей астероид убьет все живое за доли секунды. По словам исследователей, сейчас скорость астероида уже достигает 16 километров в секунду, и он относится к «самой опасной группе» - этот статус получает любой космический объект, который проходит на минимальном расстоянии от Земли.
Однако эксперты уверяют – ни при каких обстоятельствах Таутарис не сможет столкнуться с нашей планетой. Кроме того, они отметили, что при движении этот астероид очень своеобразно вращается, и любители астрономии могут понаблюдать за этим уникальным явлением, когда космический объект приблизится на минимальное расстояние до Земли. По своей форме этот астероид напоминает орех арахиса.