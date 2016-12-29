Исследователи сумели сформировать карту гроз

Главной причиной создания грозовой карты исследователи называют анализ ливней в тропиках, а создать это новшество специалистам помогла информация, которую передал спутник.
Как информирует replyua.net, для изучения ливней в тропиках агентство аэрокосмических исследований из Японии совместно с космическим агентством NASA создали проект TRMM. С космодрома в Японии в далеком 1997 году был запущен спутник Tropical Rainfall Measuring Mission, приборы которого были предназначены для ведения наблюдений за частью Земли, площадью порядка шестисот километров квадратных. Каждый район наблюдался до шести раз в день на протяжении полторы минуты.
Полученная со спутников информация о наблюдении за тропиками дала возможность сделать вывод, что грозы наиболее часто появляются там, в тех местностях, где есть горы. Также отмечается, что в зимнее время вероятность грозы на порядок ниже, нежели летом. Время в сутках от двенадцати до восемнадцати часов наиболее способствует разницам температур и возникновению гроз. При этом также сообщается, что на суше чаще можно встретить молнии, нежели возле воды. Однако существует исключение и в этом случае – озеро Маракайбо. Вблизи с этим водоемом молнии бьют поздней весной и осенью. Был также проведен анализ за время с 1998 по 2013 год (за 15 лет), на основе которого ученые и создали карту гроз.