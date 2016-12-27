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От цвета глаз зависят таланты и способности человека, - ученые

От цвета глаз зависят таланты и способности человека, - ученые
Специалисты из Луисвиллского университета в Соединенных Штатах утверждают, что цвет глаз влияет на творческие способности и таланты человека, информирует replyua.net.

Американские ученые установили, что самое большое число людей с талантами имеют голубые глаза. Голубоглазые люди являются самыми талантливыми, и именно они могут добиться больших высот в жизни, отметили эксперты. Дело в том, что, в отличие от людей с другим цветом глаз, голубоглазые люди не только обладают различными талантами, но и умеют реализовывать свои способности в жизни. У них всегда очень большие амбиции, они быстрее добиваются успеха и признания. Кроме того, их таланты могут носить всесторонний характер.

Ученые не умаляют талантов людей с другим цветом глаз, но подчеркивают, что самыми везучими становятся именно обладатели голубых или синих глаз. На втором месте по шансам на успех стоят обладатели карих глаз. Однако у них нет такой уверенности, как у голубоглазых, и очень часто люди с карими глазами выбирают профессии, которые им не по душе, и работают по "не своей" специальности всю жизнь.
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