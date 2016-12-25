валюта
СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

В NASA рассказали о странных сигналах из глубин космоса

В NASA рассказали о странных сигналах из глубин космоса
На протяжении более шести месяцев из глубин космического пространства раздаются непонятные по своей природе для исследователей сигналы, о чем сообщают эксперты космической компании «НАСА».

Как передает replyua.net, в соответствии с предварительной информацией, такие сигналы могли бы исходить из различных галактик, находящихся вдалеке от нашей планеты. В соответствии со словами исследователей космического агентства, все эти галактики, откуда может поступать сигнал, располагаются от планеты Земля в нескольких миллиардах световых лет. В NASA также отмечают, что первые такие сигналы начали поступать в марте месяце текущего года. Также удалось выяснить, что место, откуда они исходят, находится не в пределах Млечного пути. Исследователи сумели даже отчасти изучить эти послания. Эксперты называют ведущей составляющей этого сигнала зацикленность и присутствие структуры. В результате можно сделать предположение, что такие сообщения – это далеко не космический шум.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предупредили о том, что приблизительно через один миллион лет на нашу Землю обрушится огромное количество комет. Последствиями этого может стать конец жизни для нас.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию
Важное за сутки
25 дек 2016
131165

В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

В 5.20 по московскому времени из Сочи вылетел пассажирский лайнер Ту-154, а в 5.40 он исчез с радаров, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. По предварительным данным, лайнер мог рухнуть в

25 дек 2016
126455

Российский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Известный российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook предложил своим подписчикам задуматься, стоит ли проявлять сочувствие к экипажу в пропавшем без

25 дек 2016
41400

В Кремле резко прокомментировали заявление советника Порошенко о катастрофе Ту-154

Возглавляющий комитет российской Госдумы по международной политике Алексей Пушаков на своей странице в Twitter прокомментировал яркое заявление Юрия Бирюкова, советника главы украинского государства,

25 дек 2016
23973

Блогер обратился к россиянам: Россия устроила ад на Земле, поэтому все возмущения в Кремль

Известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев прокомментировал новость о пропавшем с радаров российского самолета Ту-154, следовавшего в Сирию. На борту самолета находились военнослужащие

Последние новости

Ізраїль вручив Україні ноту протесту

Пакистан погрожував Ізраїлю ядерним ударом

Муждабаєв: росіяни не мають ніякого морального права вказувати українцям

Оккупационные власти Крыма заявили о приватизации 21 украинского госпредприятия

Нове російське нещастя: в аварії загинули співробітники ФСБ

Мощный тайфун обрушился на Филиппины

Западные СМИ доказали, что Ту-154 - это летающий гроб

Олешко: «улюблена людина» Лещенка назвала українців «ушльопками» через російський Ту-154

Крымские ватники о авиакатастрофе Ту-154: «Мы начинаем верить в карму»

Політолог: тим, хто кричить, що Україна зрадила Ізраїль, варто подумати про бекграунд

Портников: я не верю в лицемерную и лживую скорбь политических русских

Український дипломат: одну з версій падіння Ту-154 російський Слідком не озвучить, бо вона звучатиме надто моторошно

Манн: реакция палестинцев на антиизраильскую резолюцию не заставила себя ждать

Блогер про катастрофу Ту-154: відтепер такі новини будуть йти одна за одною

В NASA рассказали о странных сигналах из глубин космоса

Пожар на нефтеперабатывающем заводе в Хайфе

Блогер розповів звідки могла взятись зброя, яка погубила російський Ту-154

СНБО: Украина должна праздновать Рождество вместе с цивилизованным миром

Блогер про «ізраїльську» резолюцію: праві обидві сторони

СНБО: на оборону Украины в госбюджете заложена рекордная сумма

 Новости за день