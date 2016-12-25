В NASA рассказали о странных сигналах из глубин космоса

На протяжении более шести месяцев из глубин космического пространства раздаются непонятные по своей природе для исследователей сигналы, о чем сообщают эксперты космической компании «НАСА».
Как передает replyua.net, в соответствии с предварительной информацией, такие сигналы могли бы исходить из различных галактик, находящихся вдалеке от нашей планеты. В соответствии со словами исследователей космического агентства, все эти галактики, откуда может поступать сигнал, располагаются от планеты Земля в нескольких миллиардах световых лет. В NASA также отмечают, что первые такие сигналы начали поступать в марте месяце текущего года. Также удалось выяснить, что место, откуда они исходят, находится не в пределах Млечного пути. Исследователи сумели даже отчасти изучить эти послания. Эксперты называют ведущей составляющей этого сигнала зацикленность и присутствие структуры. В результате можно сделать предположение, что такие сообщения – это далеко не космический шум.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые предупредили о том, что приблизительно через один миллион лет на нашу Землю обрушится огромное количество комет. Последствиями этого может стать конец жизни для нас.