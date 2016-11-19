Французы готовятся к необычной космической миссии

Информационное агентство «Le Figaro» пишет, что через пять дней стартует необычная миссия на Международной космической станции — в космос, впервые за последние восемь лет, отправится французский астронавт, а вместе с ним более десятка блюд двух известных французских шеф-поваров, - передает replyua.net.
Издание сообщает, что «мастерам кулинарного искусства доносить свои шедевры до Земли уже недостаточно — Ален Дюкасс и Тьерри Маркс хотят донести их до космоса, накормив обитателей Международной космической станции настоящими деликатесами. Благодаря известным шеф-поварам Франции в меню астронавтов в течение какого-то времени будет омар по-бретонски, говяжьи щеки по-бургундски, птицы с грибами под винным соусом, медовый торт и лимонные пирожные.
Руководители миссии из Европейского космического агентства объяснили, что астронавтам иногда требуется отдых и поддержка, и, по их мнению, такие нововведения в меню позволят им расслабиться. Сами шеф-повара говорят, что эти кулинарные изыски «напомнят космонавтам о родине». Подобные случаи «экспресс-доставки заказов из ресторанов» в космос уже случались в истории: в 2013 году итальянский шеф-повар угостил астронавтов из Италии тирамису и ризотто, а в 2015 датский кулинар приготовил для первого в истории космонавтики обитателя Международной космической станции из Дании говядину с капустой.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter