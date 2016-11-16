Мобильный телефон расскажет о своем владельце все, - ученые

Как сообщает replyua.net, ученым из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось достичь успехов в новом исследовании – они заявили, что смогут по молекулам, собранным с мобильного телефона, установить, кто является его владельцем.
Ученые американского университета объяснили, что на поверхности мобильного устройства находится множество молекул различных веществ, которые могут рассказать практически все о его владельце – пол, возраст, питание, привычки, род деятельности и многое другое.
В исследовании принимали участие тридцать девять человек. Они взяли пробы молекул с четырех контрольных точек на поверхности мобильного телефона, и с восьми точек на руке его владельца. Образцы, собранные с телефонов, содержали следы различных химических веществ, в частности кремов, дезодорантов, медицинских препаратов. Ученые заявили, что телефон расскажет о его владельце почти все – если это девушка, то какую косметику она предпочитает, пользуется ли краской для волос, пьет ли кофе, предпочитает ли вино пиву, принимает ли антидепрессанты, использует ли лосьон от загара и т.п.
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