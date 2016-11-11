Ученые готовы дать ответ на вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?"

Издание Naked Science пишет, что сотрудники Стерлингского университета в Великобритании, а также ученые из университета Кертина в Австралии проанализировали данные, полученные ими с помощью марсохода «Opportunity», и готовы сделать вывод относительно возможности существования на Марсе жизни, - об этом передает replyua.net.
На основе анализа показателей выветривания на Марсе, ученые установили, что никакой жизни на планете существовать не может. Ученым удалось изучить темпы окисления четырех каменных метеоритов, находящихся на небольшом расстоянии от кратера Виктория на плато Меридиана с помощью спектрометра. По их мнению, в случае наличия на Красной планете жизни, скорость химического выветривания в метеоритах должна была быть намного выше тех показателей, которые они получили – на планете совсем нет воды. Как сообщили ученые, эти темпы в десятки тысяч раз медленнее, чем скорость выветривания в самых засушливых районах Земли, а это означает только одно – Марс оказался слишком сухой планетой для каких-либо форм жизни.
В то же время, ученые не исключают, что в глубинах планеты может быть вода, а это означает возможность существования жизни под поверхностью Марса.
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