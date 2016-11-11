валюта
СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Ученые готовы дать ответ на вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?"

Ученые готовы дать ответ на вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?"
Издание Naked Science пишет, что сотрудники Стерлингского университета в Великобритании, а также ученые из университета Кертина в Австралии проанализировали данные, полученные ими с помощью марсохода «Opportunity», и готовы сделать вывод относительно возможности существования на Марсе жизни, - об этом передает replyua.net.

На основе анализа показателей выветривания на Марсе, ученые установили, что никакой жизни на планете существовать не может. Ученым удалось изучить темпы окисления четырех каменных метеоритов, находящихся на небольшом расстоянии от кратера Виктория на плато Меридиана с помощью спектрометра. По их мнению, в случае наличия на Красной планете жизни, скорость химического выветривания в метеоритах должна была быть намного выше тех показателей, которые они получили – на планете совсем нет воды. Как сообщили ученые, эти темпы в десятки тысяч раз медленнее, чем скорость выветривания в самых засушливых районах Земли, а это означает только одно – Марс оказался слишком сухой планетой для каких-либо форм жизни.

В то же время, ученые не исключают, что в глубинах планеты может быть вода, а это означает возможность существования жизни под поверхностью Марса.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Стали відомими причини різкого падіння російського рубля
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

ЕС поставил Косово ультиматум

Портников: в постановочном видео о задержании Штыбликова отображены все фобии Лубянки

Крымский Бандеровец: над постановочным видео задержания "украинского диверсанта" смеялись даже ватники

НБУ возьмет под свой контроль все интернет-платежи в Украине

Полтора года Саакашвили протирал штаны – Марина Данилюк-Ярмолаева

Количество депозитов и кредитов в гривне резко возросло, - НБУ

В Верховную Раду внесен закон Порошенко о защите обманутых вкладчиков

Ученые готовы дать ответ на вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?"

Саша Сотник: почему план Кремля «Трампнаш» обречен на провал

Портников: не Трамп должен использовать Украину, а мы должны использовать Трампа

Шахов розповідає, що на його життя вчинили замах

У НАБУ кажуть, що наразі чиновники самі собі встановлюють розміри виплат

У Регламентному комітеті ВРУ питання щодо Новинського розглянуть у середу

ГПУ забрала у НАЗК матеріали стосовно купівлі квартири Лещенком

Цинізм російської ФСБ переростає в дебілізм - Турчинов

Російська "кібердружина" на захисті державних інтересів в Інтернеті

Керівник Радбезу Росії попросив вибачення у Сербії - ЗМІ

Нардеп: в Украине много своих Трампов

СМИ: Украина получит безвиз не раньше весны

Сноуден надеется на помощь Дональда Трампа

 Новости за день