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Ученые: поздние роды не вредят женскому организму, напротив, женщины становятся умнее

Ученые: поздние роды не вредят женскому организму, напротив, женщины становятся умнее
Специалисты из Южнокалифорнийского университета в США пришли к выводу, что роды после 35 лет делают женщину умнее и повышают когнитивные способности.

Как передает replyua.net, по мнению исследователей, рождение детей в зрелом возрасте способствует повышению уровня интеллекта. Ученые опровергли сделанные ранее их коллегами заявления о том, что поздняя беременность опасна для женского здоровья. Американские эксперты обнаружили, что женщины, рожавшие после 35 лет, имеют более крепкую память, нежели дамы, которые родили детей до 35-летнего возраста. Более того, ученые уверены, что роды в зрелом возрасте защищают женщин от потери памяти и от различных психических заболеваний в пожилом возрасте. Специалисты изучили состояние интеллекта 800 женщин одного возраста (чуть старше 35 лет) и установили связь между уровнем интеллекта и поздней беременностью.

По мнению ученых, улучшение памяти в зрелом возрасте связано с повышением в организме количества определенных гормонов во время беременности, отвечающих за функционирование мозга. Чем позже роды, тем выше уровень эти гормонов, считают американские специалисты.

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