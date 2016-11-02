Ученым удалось увидеть рождение новых звезд в туманности Киля

Издание Associated Press сообщает, снимки, сделанные с помощью гигантского телескопа Южно-Европейской обсерватории, находящегося на Чили, повозили заглянуть в туманность Киля, находящуюся на расстоянии 7500 световых лет от Земли. Астрономы заявили, что то, что они увидели, «достойно кисти мастера акварели» – об этом передает replyua.net.
Изображения, полученные с помощью телескопа, именуемого «Very Large Telescope» и находящегося на Чили, демонстрируют сгустки газа и звездной пыли в туманности Киля. Эти изображения напрямую связаны с известными снимками, полученными с помощью гигантского телескопа Хаббл, на которых запечатлена туманность Орла. Сейчас изображениям, полученным с помощью телескопа Хаббл, уже 21 год. По мнению ученых, сегодняшние снимки демонстрируют явления «столпов разрушения» при развитии туманностей – на них массивные новые звезды разрушают облака газа, из которых они были рождены. Это разрушение происходит с помощью радиационного излучения. Фактически, ученым удалось зафиксировать эффект так называемого «фотоиспарения» при рассеивании столпов.
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