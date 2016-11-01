На Канарских островах построят гигантский телескоп

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, некоммерческая Международная обсерватория сегодня заявила, что намерена построить тридцатиметровый телескоп на Канарских островах, хотя до этого его строительство планировали начать на Гавайях.
Такое решение было принято в связи с активными протестами коренного населения Гавайев, которое считает гору, на которой должен был разместиться гигантский телескоп, священным местом. Представитель организации сообщил, что гора Мауна Кеа по-прежнему, является предпочтительным местом, однако строительство не будет проведено без согласия коренных жителей острова. Кроме того, Верховный суд штата США в прошлом году признал решение о разрешении строительства незаконным связи с нарушением процедуры его получения.
Организация ранее заявляла, что готова рассмотреть и другие места на планете в качестве площадки для строительства телескопа, в частности – горы в Чили, Индии, Китае и Мексике, однако Гавайские и Канарские острова являются самыми подходящими. Стоимость строительства обойдется в 1,4 миллиарда долларов США, поэтому выбор места должен быть взвешенным. Мауна Кеа подходит для размещения больше всего из-за ее рекордной высоты над уровнем моря, что позволяет видеть безоблачное небо в течение более чем 300 дней в году.
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