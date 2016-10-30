Спускаемый аппарат "Союз" вернулся на Землю после выполнения 115-дневной миссии

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, российский спускаемый аппарат «Союз» сегодня успешно приземлился в Казахстане, доставив на Землю троих астронавтов: американца, японца и россиянина. Астронавты отчитались об успешном выполнении 115-дневной миссии на Международной космической станции. Их путешествие на Землю длилось всего 3,5 часа.
Российский спускаемый аппарат приземлился сегодня утром вблизи Джезказгана в степях Центральной Азии. Кэтлин Рубинс, астронавт NASA, японец Такуя Ониши и россиянин Анатолий Иванишин успешно покинули капсулу и прошли медицинское обследование. Первые шаги на Земле после 115-дневного отсутствия им дались с трудом – их организмы отвыкли от силы земного притяжения за время нахождения в невесомости. На борту Международной космической станции остались еще трое астронавтов – двое россиян и один американец, которые прибыли туда 22 октября.
Аппарат приземлился в соответствии с графиком и отслеживался с помощью вертолетов. Видимость его снижения была ограничена из-за сильной облачности. «Союзу» удалось приземлиться в вертикальном положении, что существенно облегчило «извлечение» астронавтов – выйти из аппарата намного сложнее, когда он приземляется на бок.
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