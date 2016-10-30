Компания Tesla Motors презентовала еще одно изобретение

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, компания Tesla Motors заявила сегодня о еще одном своем открытии, позволяющем использовать энергию солнца для электропитания частных домов.
Компания представила на презентации «солнечную черепицу» - энергосберегающий продукт, разработанный совместно с компанией SolarCity, проходящей сейчас процедуру слияния с Tesla Motors. Стеклянная черепица, доступная в четырех стилях, содержит фотоэлементы, которые позволят казаться ей самой обычной для сторонних наблюдателей. Это изобретение, используемое вместе с емкостями для накопления энергии Powerwall, позволят полностью обеспечить энергией частный дом. Стоимость Powerwall сейчас составляет 5 500 долларов США. Цена энергосберегающей черепицы на презентации названа не была.
Суть маркетинговой идеи Элона Маска в том, что многие люди, использующие электрические транспортные средства, заинтересованы в использовании более экологически чистых и эффективных энергетических систем в офисах и домах. По его подсчетам, около четверти владельцев автомобилей Tesla используют для электроснабжения своих домов солнечные панели.
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