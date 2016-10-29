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SpaceX удалось установить причины взрыва ракеты на стартовой площадке в прошлом месяце

SpaceX удалось установить причины взрыва ракеты на стартовой площадке в прошлом месяце
Информационное агентство Associated Press сообщает, что сегодня компания SpaceX заявила, что на шаг приблизилась к разгадке причин взрыва космической ракеты, произошедшего прямо на стартовой площадке в сентябре - об этом передает replyua.net.

Компании удалось установить, что причиной взрыва стали нарушения в работе ракетного двигателя, а именно – системы подачи гелия. Представители SpaceX заявили, что расследование привело их к одному из контейнеров, содержащих гелий под высоким давлением, расположенным во второй ступени емкости с кислородом. Они добавили, что им удалось воссоздать ситуацию со сбоем системы при тестировании, что позволяет сделать вывод о том, что причиной взрыва стала перегрузка. Более точную причину сбоя в системе подачи гелия SpaceX обещала озвучить позднее – расследование будет продолжаться.

Компания подтвердила, что возобновит запуски ракет к концу года. Как сообщалось ранее, беспилотная ракета Фалькон взорвалась при старте 1 сентября прямо на стартовой площадке на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Обе ракеты и спутник, находящийся на их борту, были уничтожены. Взорвавшийся космический спутник был изготовлен израильскими учеными и должен был обеспечить доступ в Интернет во всей Африке.

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