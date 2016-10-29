Боб Дилан необычно отреагировал на присвоение ему Нобелевской премии по литературе

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, американский певец и автор песен Боб Дилан смог отреагировать на высокую награду лишь спустя месяц. Его реакция оказалась нестандартной.
Дилан, редко дающий интервью, не делал никаких заявлений по поводу присвоения ему Нобелевской премии по литературе в течение целого месяца, однако сегодня заявил: «Это такая огромная честь для меня, что я потерял дар речи!». Он подчеркнул, что с радостью примет награду и намерен сделать это лично – если это вообще возможно. Фонд еще не решил, пригласит ли он его на церемонию вручения, которая по традиции должна состояться 10 декабря – в день рождения Альфреда Нобеля.
Все лауреаты Нобелевской премии этого года уже были оглашены. Дилан оказался последним, кто прокомментировал свою награду. Нобелевская премия по литературе была впервые отдана не литератору, а музыканту за тексты его песен, что вызвало серьезное недовольство у многих писателей. Тем не менее, самой спорным является факт присвоения Нобелевской премии мира 2016 года президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу – его мирный договор с Революционными вооруженными силами Колумблии, подписанный спустя 50 лет войны, не был ратифицирован на всенародном референдуме. Результаты референдума были оглашены всего через два дня после присвоения Сантосу Нобелевской премии мира.
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