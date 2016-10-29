Ученым впервые удалось получить бесценные данные о Плутоне

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, космический аппарат NASA «New Horizons» завершит полет мимо Плутона, передав на Землю гигабайты бесценных данных. Путешествие космического корабля в просторах Солнечной системы продолжится, что обеспечит изучение еще более отдаленных областей. Новая сессия передачи данных намечена на 2019 год.
Ученым NASA удалось получить большой снимок изображения Харона, спутника Плутона – он прибыл в начале этой недели в Центр управления полетами в Мэриленде. Передача изображения длилась более пяти часов – данные передавались на расстоянии около трех миллиардов миль. Алан Стерн, главный научный сотрудник, написал в Twitter, что им удалось получить абсолютно все данные, собранные «New Horizons» начиная с 14 июля 2015 года. Руководители миссии решили сохранять все данные, полученные о Плутоне, на цифровых записывающих устройствах «New Horizons», чтобы максимизировать время наблюдения. Сессий передачи данных было всего две – до и после завершения полета мимо планеты.
Ученые утверждают, что полученные ими данные – бесценны, потому что они впервые предоставят человечеству такую подробную информацию об этой далекой планете. Всего за 15 месяцев полета мимо Плутона лаборатория прикладной физики получила более 50 гигабайт данных.
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