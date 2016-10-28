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Ученые: вынашивание мальчика является огромным стрессом для организма женщины

Ученые: вынашивание мальчика является огромным стрессом для организма женщины
При вынашивании девочки организм будущей матери подвергается меньшим испытаниям, и при вынашивании мальчиков женщинам намного тяжелее.

Как сообщает replyua.net, такое сенсационное открытие сделали специалисты из Испании. Они обнаружили, что при вынашивании мальчиков начинают выделяться особые химические вещества, вызывающие воспалительные процессы. Эксперты из Университета Гранады отметили, что во время беременности мальчиком женщина не только прибавляет больше килограммов, чем при вынашивании девочки. Помимо этого, при вынашивании мальчиков в организм женщин попадет большое количество химических веществ, повреждающих клетки и приводящих к развитию воспалительных процессов. Ученые установили, что рождение мальчика повышает риск развития болезни Альцгеймера, депрессии и других заболеваний.

После родов в организме женщин, вынашивавших мальчиков, происходит более серьезное повреждение на клеточном уровне. А вот при вынашивании девочек в организм не только попадает меньшее количество «химии» - после родов женщины быстрее восстанавливаются, у них практически не наблюдается стресса, также к минимуму снижен риск развития воспаления.

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