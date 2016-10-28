Эксперты нашли причину неизлечимого ожирения

Специалисты из исследовательского центра при Монреальском университете утверждают, что некоторые люди с избыточной массой тела никогда не смогут похудеть при помощи диет и занятий спортом, поскольку в их организме особый фермент не может быть достаточно активным в нейронах гипоталамуса.
Как сообщает replyua.net, у некоторых людей с ожирением фермент может блокироваться, и в этом случае человек никогда не сможет сбросить лишние килограммы. Исследователи вывели мышей с мутантным геном, из-за которого блокировался фермент ABHD6. Грызунов начали кормить калорийной пищей, и они стремительно набирали лишний вес. Чуть позже мышей перевели на специальную диету для похудения, однако грызуны не смогли сбросить почти ни грамма. По словам ученых, они не подозревали о том, что работа фермента может быть заблокирована.
Теперь можно с уверенностью говорить о том, что многие люди с избыточной массой тела действительно не могут похудеть даже при физических нагрузках и диетах. При блокировании работы фермента обмен веществ резко замедляется, и этот фактор делает невозможным процесс похудения, уверены ученые.
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